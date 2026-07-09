У Львові розлючений натовп атакував і перекинув авто ТЦК посеред вулиці

У Львові під час заходів із оповіщення військовозобов'язаних стався конфлікт, який завершився перекиданням службового автомобіля територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Обставини інциденту з'ясовують правоохоронці.

За інформацією поліції, під час перевірки документів було виявлено чоловіка, який перебував у розшуку за ухилення від військової служби. Його доставили до територіального центру комплектування, де направили на проходження військово-лікарської комісії.

У Львівському обласному ТЦК та СП повідомили, що після цього на місці залишилася інша група оповіщення. За їхніми даними, службовий автомобіль оточила група невідомих осіб, які, як стверджують у ТЦК, поводилися агресивно, пошкодили транспортний засіб, а згодом перекинули його.

На місце події прибули поліцейські. У ТЦК заявили, що всім обставинам інциденту буде надано правову оцінку.

Голова Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький повідомив, що після події провів термінову нараду з керівниками правоохоронних органів. За його словами, усіх осіб, які перешкоджали роботі військовослужбовців або вчиняли інші правопорушення, мають встановити та притягнути до відповідальності.

Водночас очільник області зазначив, що Львівський обласний ТЦК та СП проведе службове розслідування щодо правомірності дій військовослужбовців під час оповіщення чоловіка 1996 року народження, який перебував у розшуку. За результатами перевірки буде надано відповідну оцінку діям усіх учасників інциденту.

Як повідомляло раніше ForUa, Міноборони обіцяє найближчим часом представити реформу ТЦК.