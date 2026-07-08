Кабмін спрямує 3 млрд грн на ліквідацію наслідків атаки РФ у Вишневому

Уряд спрямує понад 3 млрд грн із резервного фонду державного бюджету на ліквідацію наслідків російської атаки у Вишневому, яка сталася 6 липня. Про це повідомляє Мінрозвитку громад та територій.

Кошти спрямують на відновлення житла, інженерної інфраструктури та виплату компенсацій людям, чиє майно постраждало внаслідок обстрілу.

Як відомо, унаслідок російського удару у Вишневому було пошкоджено 280 житлових будинків, із яких 253 приватні та 27 багатоквартирних.

Загалом від початку повномасштабного вторгнення Росія пошкодила понад 167 тисяч та зруйнувала понад 41 тисячу об'єктів. Майже 180 тисяч із них — житлова нерухомість.

ForUA нагадує, що у місті Вишневе, що під Києвом, виникла небезпека повторної детонації вибухонебезпечних предметів після масованого обстрілу 6 липня.

У місті через ворожу атаку загинули сім людей, постраждали 29 громадян.

Президент Володимир Зеленський закликав Службу безпеки України та розвідку детально встановити всі обставини події, що сталася у Вишневому Київської області.