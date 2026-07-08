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Сибіга і Пісторіус уклали угоду про спільний випуск дронів BARS

Сибіга і Пісторіус уклали угоду про спільний випуск дронів BARS

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга та федеральний міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус підписали угоду про реалізацію проєкту зі спільного виробництва безпілотників BARS.

Про це Андрій Сибіга повідомив у соцмережі Х.

За його словами, документ став результатом спільної роботи Міністерства оборони України та Федерального міністерства оборони Німеччини в межах ініціативи Build with Ukraine.

Угода передбачає, що на першому етапі проєкту німецька сторона профінансує виробництво безпілотників, а вся виготовлена продукція буде передана Збройним силам України.

«Німецька сторона фінансуватиме виробництво БПЛА на першому етапі проєкту, а все виготовлене обладнання буде поставлено до Збройних сил України», — зазначив Сибіга.

За словами міністра, проєкт має посилити оборонне співробітництво між Україною та Німеччиною, а також сприяти розвитку українського виробництва безпілотних систем.

 Автор: Богдан Моримух

Теги:

ФРНБПЛАдрониАндрій СибігаБорис Пісторіус
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