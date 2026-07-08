Чиновник Міноборони закупив бракованих мінометів для ЗСУ на 180 мільйонів

Військова контррозвідка СБУ за сприяння Міністра оборони викрила колишнього директора Департаменту військово-технічної політики розвитку озброєння та військової техніки МО України на оборудках із бюджетними коштами.

Він причетний до закупівлі у 2023 році бракованих мінометів для ЗСУ на загальну суму 182 мільйони гривень, повідомляє СБУ.

Йдеться про 250 одиниць 120-міліметрових мінометів, які не відповідали тактико-технічним характеристикам, заявленим виробником.



Поставка неякісних озброєнь зашкодила обороноздатності українських військ. Зокрема, бойове застосування бракованих мінометів створювало загрозу для життя і здоров’я особового складу артилерійських розрахунків ЗСУ на передовій.



Фігурант, перебуваючи на посаді, уклав контракт із неперевіреною іноземною компанією на виробництво артозброєння для потреб Збройних Сил України.



Але замість ліцензійної продукції із заявленими технічними стандартами підрядники відвантажили на склади Міноборони України «неліквід», який заборонено використовувати в бойових умовах.



При цьому бюджетні гроші були перераховані на баланс компанії-виробника.



Ініційовані СБУ аудит та судова інженерно-механічна експертиза підтвердили факти злочинної діяльності експосадовця.



Слідчі Головного слідчого управління Служби безпеки повідомили йому про підозру за ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу України (зловживання владою або службовим становищем, яке спричинило тяжкі наслідки).



Зловмиснику загрожує до 6 років позбавлення волі. Триває розслідування для притягнення до відповідальності всіх винних осіб.



Наразі всі браковані зразки артозброєння вилучено з підрозділів ЗСУ.

Фото: СБУ.