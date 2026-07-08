Підрозділи Deep Strike ССО завдали удару по двох російських НПЗ

У ніч на 8 липня підрозділи Deep Strike Сил спеціальних операцій вразили два нафтопереробні підприємства в Нижньокамську, Республіка Татарстан РФ.

"Горять нафтопереробний комплекс "ТАНЕКО" та НПЗ "ТАИФ-НК". Кілька дронів ССО успішно досягли цілей", - повідомляє ССО.

"ТАНЕКО" – один із найбільших і найсучасніших нафтопереробних заводів РФ. Підприємство має глибину переробки до 99%. Це означає, що з кожної тонни нафти завод виробляв більше бензину, дизельного та авіаційного палива, ніж багато старіших заводів.

"ТАИФ-НК" – друге велике нафтопереробне підприємство Нижньокамська. Його потужність становить до 8,5 млн тонн переробки нафти на рік. До його складу входить один із найскладніших у Росії комплексів для переробки важких нафтових залишків.

Фото: ССО.