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Війна

Чехія виділить гроші на закупівлю американської зброї для України

Чехія виділить гроші на закупівлю американської зброї для України

В уряді Чехії анонсували виділення коштів на програму PURL із закупівлі американського озброєння для потреб України.

Це стане першим випадком, коли уряд Андрея Бабіша долучиться до військової допомоги Києву, повідомляє "Європейська правда" .

Глава МЗС Петро Мацинкі перед прибуттям на саміт НАТО в Анкарі заявив, що Чехія перенаправить кошти з деяких проєктів на ініціативу PURL, в рамках якої країни-союзники оплачують американське військове спорядження для України.

"Зараз ми розглядаємо питання про те, щоб деякі проєкти, які обов’язково фінансуються з нашого бюджету на користь України, перенаправити саме в цю програму PURL", – заявив він.

Міністр має представити зміну позиції Чехії під час вечері міністрів закордонних справ НАТО та України у середу.

Коаліційний партнер Бабіша, партія "Свобода і пряма демократія" (SPD) категорично не погоджується з участю Чехії в ініціативі PURL. 

"Це питання ніколи не обговорювалося на засіданні коаліційної ради. Це рішення міністра закордонних справ", – повідомила речниця партії Ленка Чейкова.

Від початку прем'єрства Андрея Бабіша з кінця 2025 року Чехія не виділяла військову допомогу Україні, а також не брала на себе фінансових зобов’язань щодо підтримки Києва.

Фото: mod.gov.ua

 Автор: Галина Роюк

Теги:

зброяУкраїнавійнаЧехіяPURL
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