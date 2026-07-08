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Війна

Болгарія вичерпала можливості надання військової допомоги Україні

Болгарія вичерпала можливості надання військової допомоги Україні

Прем’єр-міністр Болгарії Румен Радєв заявив, що його країна вичерпала можливості надання військової допомоги Україні.

Про це він сказав після прибуття на саміт НАТО в Анкарі, повідомляє "Європейська правда".

"Ми вичерпали наші можливості надання військової підтримки, я маю на увазі зброю та боєприпаси з болгарських військових складів. Ми надали 13 пакетів і не маємо нічого, щоб поставити Україні. Те, що ми можемо – це технічна військова підтримка. Ми можемо забезпечити, щоб військове обладнання ремонтувалося у Болгарії. Це наша підтримка", – додав він.

Фото: openpetition.eu.

 Автор: Галина Роюк

Теги:

УкраїнавійнаБолгарія
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