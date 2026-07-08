МОН змінило правила вступу до вишів у 2026 році

Міністерство освіти і науки України внесло зміни до правил вступної кампанії 2026 року. Нововведення розширюють можливості для дистанційного проходження вступних випробувань, змінюють умови використання квот для вступників із тимчасово окупованих територій та уточнюють порядок конкурсного відбору.

Технічні та процедурні зміни були підготовлені за пропозиціями закладів вищої освіти, повідомили в МОН.

Однією з ключових змін стало оновлення регіонального коефіцієнта. Відтепер він становить 1,04 для вступників із Дніпропетровської, Полтавської та Чернігівської областей, а 1,07 – для Запорізької, Миколаївської, Одеської, Сумської та Харківської областей.

Також розширено можливості для вступників із тимчасово окупованих територій та районів активних бойових дій. Вони зможуть претендувати на вступ за квотою-2 незалежно від того, коли залишили окуповану територію. Раніше для цього необхідно було змінити місце проживання після 1 жовтня року, що передував вступу.

Крім того, за рішенням приймальної комісії дистанційно проходити творчі конкурси та фахові вступні випробування зможе ширше коло абітурієнтів. До переліку додали тих, хто:

- складав НМТ або ЄВІ на територіях активних чи можливих бойових дій;

- проходить службу в Національній поліції або ДСНС і виконує завдання в районах бойових дій чи прифронтових громадах (за наявності підтверджувальних документів);

- уже має диплом бакалавра, магістра або аспіранта та планує здобути освіту того самого рівня за іншою спеціальністю;

- вступає до аспірантури для здобуття ступеня доктора філософії чи доктора мистецтва.

Ще одна зміна стосується відеофіксації вступних випробувань. Для людей з інвалідністю, вступників із ТОТ, а також працівників поліції та ДСНС записи більше не оприлюднюватимуть. Вони зберігатимуться лише для перевірки приймальними комісіями. Для інших категорій абітурієнтів відеозаписи вступних випробувань, за винятком фахових іспитів, залишаться відкритими.

У МОН також дозволили вступникам до магістратури за спеціальностями галузі охорони здоров'я (крім фармації) використовувати результати іспиту "Крок Б", складеного не лише у 2026 році, а й у 2025 або 2024 роках.

Ще одним нововведенням стане розподіл вступників на окремі технічні конкурси залежно від того, за якими результатами вони вступають — НМТ, ЄВІ/ЄФВВ чи внутрішніх вступних випробувань закладу освіти. У МОН зазначають, що це зробить розподіл бюджетних місць більш прозорим і справедливим.

Як повідомляло раніше ForUa, МОН разом з МОЗ знизило конкурсний бал для однієї зі спеціальностей.