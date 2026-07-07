ГУР отримало закриті дані одного з ключових підприємств російського ВПК

Фахівці Головного управління розвідки Міноборони України під час кібероперації отримали доступ до закритих даних одного з ключових підприємств російського військово-промислового комплексу — Науково-дослідного інституту «Полюс» імени М. Стельмаха.

Про це повідомила пресслужба ГУР.

За даними розвідки, українські кіберфахівці здобули десятки гігабайтів внутрішньої документації та службової інформації керівництва і технічних підрозділів інституту.

Отримані матеріали містять відомості про чинні та перспективні проєкти Росії у сфері розробки високоточного озброєння, модернізації ракет і безпілотників, зокрема із застосуванням іноземних комплектуючих.

У ГУР зазначають, що аналіз документів підтвердив значну залежність російського військово-промислового комплексу від постачання компонентів із Китаю. Зокрема, китайські оптичні деталі використовуються в системах навігації та наведення всіх типів оперативно-тактичних ракет «Іскандер», а важливу роль у виробництві відіграють лазерні гіроскопи, виготовлені Тяньцзіньським навігаційним інститутом.

Крім того, серед отриманих документів є інформація про розробку російського лазерного комплексу для боротьби з безпілотниками. За даними ГУР, Росія вже перейшла до етапу випробувань експериментальних зразків цієї системи на території Брянської області.

У розвідці наголосили, що здобутий масив інформації дає змогу визначити пріоритетні напрями розвитку високотехнологічної складової російського ВПК, встановити виробничі ланцюги, виявити слабкі місця оборонної промисловості країни-агресора та простежити спроби обходу міжнародних санкцій шляхом використання іноземних компонентів.

Також база даних містить персональні відомості про конструкторів, інженерів та інших фахівців, які беруть участь у розробці й виробництві російського озброєння.

У ГУР зазначили, що НДІ «Полюс», який входить до складу російської держкорпорації «Ростех», є одним із провідних науково-дослідних центрів Росії та спеціалізується на лазерних технологіях, інерційних системах і квантовій електроніці.