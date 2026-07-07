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Війна

Українські дрони уразили одразу 8 танкерів «тіньового флоту» РФ

Українські дрони уразили одразу 8 танкерів «тіньового флоту» РФ

"Птахи Мадяра" за ніч проти 7 липня атакували 8 танкерів російського "Тіньового флоту" в Азовському морі.

"Повітряний морський бій вночі 7 липня вийшов на промисловий рівень лову: косяк з 8 танкерів з паливом, 1 сухогруз та 1 паром", - повідомив командувач Силами безпілотних систем ЗСУ Роберт Бровді "Мадяр".

Більшість танкерів ідентифіковано – вони знаходяться під міжнародними санкціями, вантажопідйомністю по 7 тис. тон, довжиною по 140 метрів, а також побудовані у 2006-2012 роках: 

- "Венера-3"; 
- "Санар-1"; 
- "Санар-17"; 
- "Климена"; 
- "Теті"; 
- "Алексей Саврасов"; 
- "Пенелопа"; 
- Назва останнього танкера зʼясовується. 

Загалом упродовж ночі проти 7 липня в оперативній глибині росіян на окупованих територіях "Птахи Мадяра" відпрацювали 58 військових цілей.

Фото: скріншот.

 Автор: Галина Роюк

Теги:

РосіявійнатанкерСБС
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