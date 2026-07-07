Українські дрони уразили одразу 8 танкерів «тіньового флоту» РФ

"Птахи Мадяра" за ніч проти 7 липня атакували 8 танкерів російського "Тіньового флоту" в Азовському морі.
"Повітряний морський бій вночі 7 липня вийшов на промисловий рівень лову: косяк з 8 танкерів з паливом, 1 сухогруз та 1 паром", - повідомив командувач Силами безпілотних систем ЗСУ Роберт Бровді "Мадяр".
Більшість танкерів ідентифіковано – вони знаходяться під міжнародними санкціями, вантажопідйомністю по 7 тис. тон, довжиною по 140 метрів, а також побудовані у 2006-2012 роках:
- "Венера-3";
- "Санар-1";
- "Санар-17";
- "Климена";
- "Теті";
- "Алексей Саврасов";
- "Пенелопа";
- Назва останнього танкера зʼясовується.
Загалом упродовж ночі проти 7 липня в оперативній глибині росіян на окупованих територіях "Птахи Мадяра" відпрацювали 58 військових цілей.
Фото: скріншот.Автор: Галина Роюк