Українські дрони уразили одразу 8 танкерів «тіньового флоту» РФ

"Птахи Мадяра" за ніч проти 7 липня атакували 8 танкерів російського "Тіньового флоту" в Азовському морі.

"Повітряний морський бій вночі 7 липня вийшов на промисловий рівень лову: косяк з 8 танкерів з паливом, 1 сухогруз та 1 паром", - повідомив командувач Силами безпілотних систем ЗСУ Роберт Бровді "Мадяр".

Більшість танкерів ідентифіковано – вони знаходяться під міжнародними санкціями, вантажопідйомністю по 7 тис. тон, довжиною по 140 метрів, а також побудовані у 2006-2012 роках:



- "Венера-3";

- "Санар-1";

- "Санар-17";

- "Климена";

- "Теті";

- "Алексей Саврасов";

- "Пенелопа";

- Назва останнього танкера зʼясовується.



Загалом упродовж ночі проти 7 липня в оперативній глибині росіян на окупованих територіях "Птахи Мадяра" відпрацювали 58 військових цілей.

Фото: скріншот.