США ведуть переговори з Європою щодо виробництва ракет до ППО

США ведуть переговори з Німеччиною та ще кількома європейськими країнами щодо можливого спільного виробництва ракет AIM-120 AMRAAM та технічного обслуговування ракет PAC-3 до систем Patriot у Європі.

Країни підпишуть заяву про наміри спільного виробництва на форумі оборонної промисловості НАТО в кулуарах саміту в Анкарі, повідомляє Reuters.

Як ракети PAC-3 для комплексів Patriot, так і ракети AIM-120C-8, що запускаються системами NASAMS, а також винищувачами F-16, мають великий попит в Україні для протидії російським атакам.

Якщо обидва проєкти будуть реалізовані, вони можуть звільнити потужності компаній Raytheon та Lockheed Martin у Сполучених Штатах і дозволять американським оборонним гігантам наростити виробництво вдома.

В середині червня президент США Дональд Трамп застосував Закон про оборонне виробництво, щоб усунути обмеження у постачанні зброї та ⁠розробці боєприпасів і ланцюгів постачання. Цей крок став наслідком зростання занепокоєності у Вашингтоні щодо спроможності американських виробників зброї задовольнити попит, ⁠оскільки ⁠як війна з Іраном, так і ⁠війна в Україні вичерпали запаси зброї США.

Трамп заохочував спільне виробництво американської зброї з Європою.

Фото: USAF.