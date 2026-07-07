«3 плюс 2»: Буданов розшифрував «дух Анкориджу»

Під "духом Анкориджу" росіяни розуміють таке закінчення війни, коли усі визнають суверенітет РФ над Кримом, Донецькою і Луганською областями, а також окупованими ними зараз частинами Херсонської і Запорізької областей.

Голова ОП Кирило Буданов чудово розуміє, до якого "духу Анкориджу" апелюють росіяни, повідомляє "РБК-Україна".

"Це інтерпретація того, що сталося там на Алясці. І в кожної сторони вона своя. Росіяни вірять в те, що вони зазвичай називають "3 плюс 2". Це їх право, вони можуть це вірити. Три – це Автономна Республіка Крим, Донецька, Луганська область. Плюс два – це частини Херсонської, Запорізької області, які зараз під їх контролем. Тобто завершення війни на таких умовах, визнання всіма повного суверенітету Російської Федерації на цій території. Оце є "дух Анкориджу". Такий сенс росіяни вкладають в цей термін. І багато інших кроків, але в тому, що стосується України – йдеться саме про це", - сказав він.

Фото: ОП.