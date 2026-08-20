Росія та інші вороже налаштовані актори діють гібридно проти наших інтересів – Вадефуль

Росія та інші недружні актори становлять не лише безпосередньо військову загрозу, але й гібридні загрози для країн, у тому числі нейтральних. Про це заявив міністр закордонних справ ФРН Йоганн Вадефуль на Конференції у Берні (Швейцарія).

«Безпеку не можна зводити лише до класичної військової безпеки… У наших аналізах та оцінках ми любимо дивитися на лінію фронту в Україні або на загрози вздовж східного флангу НАТО. Але ми справді вразливі там, де під загрозу ставиться базове забезпечення нашого населення. Там, де Росія та інші вороже налаштовані актори діють гібридно проти наших інтересів», - підкреслив Вадефуль.

Він зауважив, що в альпійському регіоні проходять стратегічні шляхи постачання у сферах енергетики, транспорту, даних і процитував швейцарського журналіста, який назвав Альпи «європейською Ормузькою протокою».

Вадефуль зазначив, що в ширшому розумінні безпеки Швейцарія, попри свої географічні переваги та нейтралітет, так само вразлива, «як і будь-яка інша прифронтова держава». Дипломат згадав нещодавню кібератаку на Ліхтенштейн, яка показала, що навіть держава, яка є нейтральною та позаблоковою, може стати ціллю атаки, а також згадав меншу кібератаку на саму Швейцарію.

«З цього я роблю для себе висновок, що сама лише нейтральність не є гарантією спокійного існування. Вона не може замінити здатність до оборони», - наголосив Вадефуль і зауважив, що в Німеччині уважно стежать за поточною дискусією щодо цього у Швейцарії, результат якої матиме вплив і на характер відносин між двома державами.

Дипломат визнав, що швейцарський нейтралітет неодноразово надавав величезні послуги у світі дипломатії і надаватиме їх надалі, він часто використовувався на благо міжнародної спільноти. Але, підкреслив він, «нейтралітет не повинен аргументуватися слабкістю та страхом і виводитися з уникнення війни», але він має дати відповідь на питання, як країна хоче брати на себе відповідальність за ті економічні та політичні зв’язки, які забезпечують її виживання.

Німеччина, яка є членом НАТО, в питаннях безпеки покладається на трансатлантичну солідарність, підкреслив глава МЗС. Він визнав, що «деякі висловлювання з Вашингтона викликають здивування і в Берліні», але водночас висловив переконання, що немає підстав сумніватися у надійності американських партнерів по Альянсу. Для цього важливо, втім, щоб Європа активніше брала на себе відповідальність за безпеку на власному континенті. ФРН, за словами її представника, довго вагалася в питанні збільшення витрат на оборону, але тепер є лідером у досягненні обороноздатності для власної країни та НАТО.

Вадефуль також згадав, що в Анкарі європейські союзники по НАТО та Канада домовилися спільно підтримувати Україну військовою допомогою обсягом щонайменше 70 мільярдів євро як у цьому, так і в наступному році.

«Ми знаємо, що ми зобов’язані підтримувати Україну вже хоча б з міркувань самоповаги, тому що ми захищаємо міжнародне право. Але також і тому, що ми знаємо, що означала б «перемога» («перевага») Росії в політичному та економічному плані для всього континенту. Тому я всюди в Європі закликаю до чіткої позиції, позиції на боці України, звичайно, і тут, у Швейцарії», - заявив міністр.

Він також запевнив, що ЄС тримається міцно та згуртовано проти імперіалістичної Росії.