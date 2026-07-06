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Путін відчуває зростаючий тиск і думає про завершення війни, – Трамп

Путін відчуває зростаючий тиск і думає про завершення війни, – Трамп

Президент США Дональд Трамп заявив, що, на його переконання, і Росія, і Україна зацікавлені у якнайшвидшому завершенні війни. Про це він сказав під час спілкування з журналістами у Білому домі.

Під час брифінгу Трампа запитали, чому після його телефонної розмови з президентом РФ Володимиром Путіним російська армія продовжує завдавати ударів по Україні.

У відповідь американський лідер зазначив, що, на його думку, Путін все ж відчуває тиск і зацікавлений у припиненні бойових дій.

"Я думаю, що він дійсно відчуває тиск. Він хоче покласти цьому край. Україна теж цього хоче, і ми ведемо переговори", – заявив Трамп.

Президент США також підтвердив, що питання російсько-української війни стане однією з тем обговорення під час саміту НАТО, який відбудеться 7–8 липня в Анкарі.

За словами Трампа, учасники зустрічі приділять увагу ситуації в Україні, а сама війна, на його думку, може завершитися швидше, ніж багато хто очікує.

"Ми поїдемо на саміт НАТО, ми будемо це обговорювати і, я думаю, що цю війну можна буде завершити", – наголосив президент США.

Путін намагається продемонструвати силу напередодні саміту НАТО та переговорів із Дональдом Трампом, влаштовуючи масовані обстріли України. Однак у Вашингтоні дедалі чіткіше бачать реальні проблеми Росії, що суттєво послаблює позиції Кремля на можливих переговорах.

 

 Автор: Сергій Ваха

Теги:

СШАпутінвійна в Україніагресія рфТрамп Дональд
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