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Фон дер Ляєн заявила, що Україні терміново потрібне додаткове посилення ППО

Фон дер Ляєн заявила, що Україні терміново потрібне додаткове посилення ППО

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн після чергової масованої атаки РФ заявила, що Україна терміново потребує додаткових засобів протиповітряної оборони. За її словами, це питання обговорять цього тижня на саміті НАТО в Анкарі. Про це президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн написала у соцмережі X.

За словами очільниці Єврокомісії, у ніч проти 6 липня Росія вкотре завдала невибіркового повітряного удару по цивільному населенню України.

Вона зазначила, що для атаки окупанти застосували понад 400 дронів і ракет, головною ціллю яких стала українська столиця.

— Україні терміново потрібно більше засобів протиповітряної оборони, — наголосила фон дер Ляєн.

Президентка Єврокомісії повідомила, що питання посилення української протиповітряної оборони стане однією з тем саміту НАТО, який цього тижня відбудеться в Анкарі.

Крім того, вона нагадала, що минулого тижня Європейський Союз уже перерахував Україні перші €4 млрд в межах кредитної програми обсягом €90 млрд для зміцнення обороноздатності, зокрема розвитку сучасних безпілотних технологій.

За словами фон дер Ляєн, найближчим часом Україна отримає нову допомогу.

Очільниця Єврокомісії також повідомила, що Євросоюз працює над якнайшвидшим погодженням 21-го пакета санкцій проти Росії.

За її словами, тиск на Москву продовжуватимуть посилювати доти, доки Росія не припинить кровопролиття.

ForUA нагадує, що після чергової масованої комбінованої атаки РФ на Україну міністр оборони Михайло Федоров закликав партнерів терміново передати ракети до систем Patriot із наявних запасів.

За його словами, українська ППО збила майже всі крилаті ракети та понад 90% ударних дронів, однак балістичні ракети знову вразили цивільні об’єкти.

 Автор: Сергій Ваха

Теги:

Єврокомісіявійськова допомога УкраїніУрсула фон дер ЛяєнППО Patriot
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