Кабмін розподілив мільярди на грошове забезпечення військових і потреби спецслужб

Кабінет міністрів розподілив 8,3 млрд гривень із резерву коштів, передбачених у державному бюджеті на 2026 рік для сектору безпеки й оборони.

Про це повідомила прем’єр-міністр Юлія Свириденко.

За її словами, додаткове фінансування отримають Служба безпеки України, Головне управління розвідки Міністерства оборони, Служба зовнішньої розвідки, Управління державної охорони та Державна служба спеціального зв’язку та захисту інформації.

Кошти спрямують на оборонні та безпекові потреби, грошове забезпечення військовослужбовців, посилення матеріально-технічної бази, а також розвиток розвідувальних спроможностей.

Свириденко зазначила, що додаткове фінансування має забезпечити Сили оборони необхідними ресурсами для захисту України та ефективної протидії російській агресії.