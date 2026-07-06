Дрони ССО уразили Омський НПЗ за 2500 кілометрів від України

Сили оборони України підтвердили ураження Омського нафтопереробного заводу — найбільшого НПЗ у Росії, розташованого більш ніж за 2,5 тисячі кілометрів від українського кордону.

Про це повідомили Генеральний штаб ЗСУ та Сили спеціальних операцій.

За даними військових, Омський НПЗ став останнім із 11 найбільших російських виробників бензину, який зазнав ураження внаслідок українських ударів.

Підприємство є найпотужнішим нафтопереробним заводом Росії. Щороку воно переробляє понад 21 мільйон тонн нафти та виробляє широкий асортимент пального, мастильних матеріалів і нафтохімічної продукції.

Українські безпілотники влучили в установку первинного перероблення нафти ЕЛОУ-АВТ-11, проєктна потужність якої становить 8,4 мільйона тонн нафти на рік. У Генштабі зазначають, що саме ця установка забезпечує сировиною решту виробничих потужностей підприємства, тому її ураження суттєво впливає на роботу всього заводу.

У Силах спеціальних операцій наголосили, що українські дрони подолали майже три тисячі кілометрів, щоб досягти цілі.

Омський НПЗ також має один із найвищих у Росії показників глибини перероблення нафти — близько 99%. На підприємстві виробляють високооктанові бензини АІ-92, АІ-95 та G-Drive 100, дизельне пальне стандарту «Євро-5», а також авіаційне паливо.