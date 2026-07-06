На Національному військовому меморіальному цвинтарі біля могил з'явилися провали

На території Національного військового меморіального цвинтаря у Київській області після сильної зливи зафіксували розмиття доріг, провали асфальту та просідання ґрунту поблизу місць поховань. Про це повідомив Київський еколого-культурний центр (КЕКЦ).

За інформацією організації, потужні потоки води розмили насипні дороги, а в окремих місцях утворилися провали. У КЕКЦ також заявили, що значні просідання ґрунту з'явилися безпосередньо біля могил. «Йдеться не лише про звичайне просідання ґрунту після поховань, а про вимивання насипного шару, яким піднімали ділянку», — зазначили в центрі.

У КЕКЦ припускають, що причиною ситуації могли стати недоліки системи водовідведення та дренажу. Водночас незалежного підтвердження цієї версії наразі немає.

Раніше організація вже повідомляла про пошкодження інфраструктури меморіального цвинтаря після сильних опадів. Також зазначалося, що потоки води після зливи розмивали насипні дороги та рухалися у бік Віти-Поштової.

Як повідомляло раніше ForUa, Національний пантеон планують облаштувати на території Києво-Печерської лаври.