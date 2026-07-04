У Сумах після російської атаки загинули троє дорослих і дитина

Увечері 3 липня російські війська завдали масованого удару по Сумах, застосувавши ударні безпілотники та керовані авіабомби. Внаслідок атаки загинули четверо людей, серед яких дитина, ще щонайменше 20 осіб зазнали поранень.

Про це повідомив начальник Сумської обласної військової адміністрації Олег Григоров.

За його словами, російський удар забрав життя трьох дорослих і дитини.

«20 людей уже госпіталізовані. Половина з них – із важкими пораненнями, частина перебуває в операційних. Серед постраждалих, попередньо, троє неповнолітніх», – повідомив Григоров.

За попередніми даними, російські війська влучили по цивільній інфраструктурі. Значних пошкоджень зазнали житлові будинки та інші об'єкти.

Начальник ОВА зазначив, що в епіцентрі удару опинилися багатоповерховий житловий будинок, магазин і дорога.

«На місці було багато людей. Діти», – наголосив він.

Радіо Свобода повідомило, що керована авіабомба влучила поблизу багатоповерхівки, яка зазнала значних руйнувань. На місці триває рятувальна операція.

Раніше цього ж дня Олег Григоров повідомляв, що внаслідок удару керованою авіабомбою по Сумській громаді загинула 79-річна жінка. Також було відомо про чотирьох поранених у Сумах.

Російські війська регулярно завдають ударів по українських містах і селах, застосовуючи ракети, ударні безпілотники, керовані авіабомби та реактивні системи залпового вогню.

Українська влада та міжнародні організації розцінюють систематичні атаки на цивільне населення й цивільну інфраструктуру як воєнні злочини Росії. Водночас російське керівництво заперечує, що армія РФ цілеспрямовано атакує цивільні об'єкти під час повномасштабної війни проти України.