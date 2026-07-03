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Надзвичайні події

ДТП на Прикарпатті: Мікроавтобус із пасажирами зіткнувся з Citroën, багато постраждалих

ДТП на Прикарпатті: Мікроавтобус із пасажирами зіткнувся з Citroën, багато постраждалих

На Прикарпатті між селами Ямниця та Угринів сталася ДТП за участю легкового автомобіля Citroën і пасажирського мікроавтобуса Mercedes-Benz Sprinter. До лікарні доправили 15 людей, серед них – двоє неповнолітніх. Про це повідомили у поліції Івано-Франківської області.

Аварія сталася 3 липня близько 14:36. За даними поліції, мікроавтобус Mercedes-Benz Sprinter виконував рейс «Рогатин – Івано-Франківськ».

Унаслідок зіткнення до медичного закладу доставили обох водіїв та 13 пасажирів.

Серед госпіталізованих – двоє неповнолітніх.

На місці аварії працюють правоохоронці. Вони встановлюють усі обставини та причини ДТП.

 

 Автор: Сергій Ваха

Теги:

ДТППрикарпаттяІвано-Франківськ
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