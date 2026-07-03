Кремль хоче перевірити готовність НАТО до колективної відповіді та послабити підтримку України, – The Telegraph

США передали Польщі розвідувальну інформацію про можливу підготовку Росією збройної провокації на території країни або поблизу її кордонів. За даними джерел, наближених до президента Польщі Кароля Навроцького, Кремль хоче перевірити готовність НАТО до колективної відповіді та послабити підтримку України. Про це повідомляє The Telegraph із посиланням на польські та європейські джерела у сфері безпеки.

За інформацією співрозмовників видання, Москва може вдатися до гібридних сценаріїв уже найближчими місяцями. Серед можливих варіантів називають: атаки безпілотниками на об’єкти критичної інфраструктури, імітацію повітряних ударів або локальні інциденти в прикордонних районах, які змусять Польщу активувати сили протиповітряної оборони.

У польських спецслужбах також не виключають більш небезпечного розвитку подій, зокрема проникнення на територію Польщі невеликих підрозділів російських або білоруських військових. За одним із можливих сценаріїв, Кремль міг би пояснити такий крок технічною помилкою, збоєм GPS чи нібито проведенням рятувальної операції.

Як зазначають джерела польського видання Onet, Москва очікує, що союзники по НАТО оберуть дипломатичний шлях врегулювання, а не військову відповідь. У Кремлі могли б використати це як доказ слабкості блоку та спробувати домогтися поступок, зокрема скорочення або припинення військової допомоги Україні.

За словами співрозмовників The Telegraph, американська сторона регулярно інформує Варшаву про потенційні ризики для східного флангу НАТО. Побоювання щодо можливої російської провокації також підтвердили джерела в Міністерстві оборони Польщі, в країнах Балтії та серед дипломатів держав-членів Північноатлантичного блоку.

Водночас польська влада наголошує, що вже відпрацьовувала подібні сценарії під час військових навчань і готова реагувати у разі загрози. У НАТО, своєю чергою, неодноразово заявляли, що будь-який напад на державу-члена матиме колективну відповідь.

За оцінкою джерел видання, Росія навряд чи здатна розпочати масштабну війну проти НАТО, оскільки не має військових ресурсів, бо всі вони воюють в Україні. Саме тому найбільш імовірними вважаються гібридні провокації.