Зеленський: Путін через проблеми на фронті та в економіці посилюватиме удари, зокрема балістикою

Президент України Володимир Зеленський заявив, що через проблеми на фронті та в російській економіці Володимир Путін буде посилювати удари по Україні, насамперед балістичними ракетами.

Про це глава держави сказав журналістам у четвер, 2 липня, на місці російського удару у Дарницькому районі Києва, повідомляють Fakty.com.ua.

– Путін програє війну, в нього є проблеми – на фронті, в економіці. Очевидно, що він буде лише нарощувати удари по Україні, особливо балістичними ракетами, – наголосив глава держави.

Президент зазначив, що після кожного російського удару кількість таких ракет лише збільшується.

– Треба відповідний пакет захисту. Нам треба ці ракети. Ми максимально тиснемо, домовляємось, – додав він.

Президент наголосив, якщо б партнери вчасно давали те, про що вони пообіцяли, сьогодні вдалося б зберегти життя людей та їхні домівки.

На питання журналіста, скільки потрібно ракет ППО для збиття російською балістики, Зеленський сказав:

– У нас такої кількості немає.

Говорячи про відповідь України на російські атаки, президент наголосив, що “ми за справедливий мир, справедливе закінчення війни. Поки його немає – тому ми за справедливі відповіді”.

ForUA нагадує, у ніч на 2 липня російська окупаційна армія здійснила атаку на Київ.

У кількох районах столиці виникли пожежі, були зруйновані житлові будинки та об’єкти цивільної інфраструктури.

Унаслідок обстрілу загинула 21 людина, 96 осіб дістали поранення.