Українська балістична ракета могла пройти перше бойове випробування - Bloomberg

Україна могла вперше застосувати власну далекобійну балістичну ракету для удару по території Росії. На таку ймовірність звернуло увагу агентство Bloomberg після заяви Міністерства оборони РФ про нібито перехоплення невідомої оперативно-тактичної ракети.

Про це повідомляє Bloomberg.

Журналісти звернули увагу на останнє зведення російського оборонного відомства, в якому стверджується, що протягом доби російські сили протиповітряної оборони нібито збили «далекобійну оперативно-тактичну ракету», сім керованих авіабомб і понад 600 безпілотників.

Водночас російське Міноборони не уточнило, про яку саме ракету йдеться, і не навело жодних подробиць. Українська влада також офіційно не повідомляла про застосування балістичного озброєння.

У Bloomberg зазначають, що ця заява пролунала невдовзі після повідомлення української оборонної компанії Fire Point про наближення балістичної ракети FP-9 до етапу льотних випробувань.

Головний конструктор компанії Денис Штілерман раніше заявляв, що випробування можуть розпочатися вже цього літа або на початку осені. За попередніми даними, FP-9 створюється для ураження цілей у глибині території Росії, а її заявлена дальність польоту становить близько 850 кілометрів.

Агентство наголошує, що наразі немає підтверджень того, що російська заява стосується саме FP-9 або будь-якої іншої української балістичної ракети.

Водночас, якщо інформація про бойове застосування української розробки підтвердиться, це стане важливим етапом розвитку вітчизняного далекобійного озброєння. До цього Україна завдавала ударів по цілях у глибині російської території переважно за допомогою безпілотників і крилатих ракет.