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Економіка

Україна отримала майже $600 млн від Світового банку на соціальні виплати

Україна отримала майже $600 млн від Світового банку на соціальні виплати

Україна отримала 598,75 мільйона доларів США в межах програми Світового банку SPIRIT, кошти якої спрямують на фінансування соціальних виплат для понад 1 мільйона українців. Про це 1 липня повідомила у Telegram прем'єр-міністерка Юлія Свириденко.

За її словами, фінансування складається з 300 мільйонів доларів, наданих за підтримки японських гарантій, та ще 298,75 мільйона доларів за підтримки двосторонніх гарантій уряду Великої Британії. Загальний обсяг проєкту SPIRIT становить 880 мільйонів доларів.

Свириденко зазначила, що фінансування покриє 18 видів соціальних виплат. Зокрема, йдеться про допомогу сім'ям із дітьми, дітям із тяжкими захворюваннями, дітям-сиротам, які виховуються у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях, людям з інвалідністю, а також багатодітним родинам.

Крім того, кошти використають для фінансування послуги "муніципальна няня", допомоги по догляду за дитиною до досягнення нею однорічного віку, програми "єЯсла" та інших програм соціальної підтримки, що фінансуються з державного бюджету і не пов'язані з військовими потребами.

 Автор: Богдан Моримух

Теги:

Світовий банксоцвиплатиЮлія Свириденко
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