Кримська війна має стати частиною української політики пам'яти

Формування українського історичного наративу про Кримську війну 1853–1856 років є важливою складовою не лише історичної науки, а й сучасної гуманітарної, безпекової та міжнародної політики України. Про це заявили учасники четвертої панельної дискусії V Міжнародного форуму Експертної мережі Кримської платформи, присвяченої переосмисленню Кримської війни через українську перспективу.

Модератор дискусії, кандидат історичних наук Єгор Брайлян зазначив, що десятиліттями сприйняття цієї війни формувалося переважно під впливом російської імперської та радянської історіографії, тоді як Україна має виробити власне бачення цих подій. За його словами, Кримська війна демонструє історичний приклад поразки російського імперіалізму, а її уроки є актуальними і сьогодні, коли міжнародна коаліція підтримує Україну у війні проти російської агресії. Історик також наголосив, що цей досвід варто використовувати у спілкуванні з міжнародними партнерами як аргумент на користь необхідності поразки Росії.

Під час дискусії окрему увагу приділили ролі українців і кримських татар у війні, а також знищенню російськими окупантами пам'яток і культурної спадщини, пов'язаної з подіями середини XIX століття. Однією з тем стала перша залізниця на території сучасної України, яку у 1855 році поблизу Балаклави збудували британські військові, а про її історію розповів британський дослідник Ентоні Доусон.

Голова Державної архівної служби України Анатолій Хромов наголосив, що архівні документи та родинні історії дозволяють переосмислити Кримську війну поза межами російських імперських концепцій та сформувати український погляд на ці події. Учасники панелі підкреслили, що переосмислення Кримської війни має стати основою державної політики пам'яті, міжнародної комунікації та захисту української історичної спадщини. За підсумками форуму вони висловили сподівання, що напрацювання дискусії допоможуть інтегрувати український погляд на Кримську війну в гуманітарну політику держави.