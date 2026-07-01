Німеччина хоче виробляти американські ракети на своїй території

Німеччина хоче, щоб США дозволили виробляти більше американської зброї на німецькій території, прагнучи заповнити прогалини у військовій потужності Європи та водночас надати Дональду Трампу привід і надалі підтримувати інтерес до оборони континенту.

Німецькі посадовці просять своїх американських колег укласти угоду про спільне виробництво ще до саміту НАТО, який відбудеться наступного тижня в Анкарі, повідомляє Financial Times.

Ця ініціатива є частиною ширших зусиль європейських держав, спрямованих на використання своїх оборонно-промислових потужностей для стабілізації своїх напружених відносин із Вашингтоном.

За словами одного із джерел, переговори щодо концепцій спільного виробництва, що об’єднують німецьку та американську промисловість, вже тривають.

Інше джерело зазначило, що обговорення охоплюють усе, що допоможе обом країнам посилити свої оборонні можливості, включаючи спільне виробництво ракет великої дальності Tomahawk та найсучасніших перехоплювачів до систем ППО Patriot, відомих як PAC-3.

Третє джерело повідомило, що реакція США – як з боку уряду, так і промисловості – на ці пропозиції виявилася більш позитивною, ніж очікувалося.

Німецькі посадовці наголошують, що виробництво критично важливого американського озброєння в найбільшій економіці ЄС допоможе Вашингтону вирішити проблеми з виробничими потужностями, що поглибилися внаслідок війни в Ірані.

Це також допоможе таким країнам, як Німеччина, швидше отримувати зброю в умовах гонитви за переозброєнням у відповідь на повномасштабне вторгнення Росії в Україну.

Однак будь-яке рішення про виробництво секретних американських технологій за межами США вимагатиме згоди Вашингтона.

Міністерство оборони Німеччини повідомило, що між американськими та німецькими оборонними компаніями вже існує "інтенсивна та добре налагоджена" співпраця, наводячи як приклад виробництво компанією Rheinmetall фюзеляжів для винищувачів F-35 та новий завод MBDA-Raytheon з виробництва ракет PAC-2 і GEM-T до системи Patriot.

Уряд підтримує контакти з німецьким підрозділом європейського виробника ракет MBDA щодо співпраці з компанією Raytheon, яка виробляє Tomahawk, з метою створення наземної версії крилатої ракети.

Ці дві компанії вже давно співпрацюють, але прямих переговорів щодо ракет Tomahawk ще не проводили.

Фото: US Navy.