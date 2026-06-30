Римейк з нюансами: як Лунін не став Пригожиним і що робитиме Путін

Ветерана «СВО» Олександра Луніна, який звернувся до кремлівського диктатора Путіна з вимогою щодо особистої зустрічі, відправили «відпочити» за грати. Деталі – далі в матеріалі For.UA.

Росошанський районний суд Воронезької області РФ виніс ухвалу про призначення адміністративного покарання місцевому «військовослужбовцю» Олександру Луніну у справі про демонстрацію екстремістської або нацистської символіки. Йдеться про так званого ветерана так званої СВО Луніна, котрий днями опублікував відеоролики, в яких вимагав зустрічі з кремлівським диктатором Путіним та заявив про підготовку заколоту у вищих військових і поліцейських колах. Зокрема, Лунін стверджував, що минулого тижня до нього приїхали представники росМіноборони та правоохоронних органів, які нібито через нього передали інформацію про загрозу держперевороту.

Санкція за ч. 1 ст. 20.3 КоАП передбачає адміністративний арешт терміном до 15 діб з конфіскацією предмета правопорушення чи штраф у вигляді від 1 тис. до 2 тис. рублів (560-1240 грн). За повідомленням росЗМІ Луніна таки відправили у місця не надто віддалені. Незадовго до цього путінський речник Пєсков заявив, що у Кремлі отримали інформацію про відеозвернення Луніна. Пєсков назвав формулювання у зверненні «досить дивними».

«Досить дивне» звернення, у якому серед іншого йдеться про те, що російські військові можуть розгорнути зброю проти Кремля, між тим набрало десятки мільйонів переглядів у соцмережах.

Як раніше розповідав Лунін у своєму інстаграмі, він не воює з 2025 року. Свій блог він почав активно вести із березня 2026 року. Всього за кілька місяців Лунін опублікував там понад 500 відеороликів, у багатьох він виступав із критикою ситуації на фронті і дорікав владній верхівці у споживчому ставленні до ветеранів та учасників російсько-української війни.

Хай там як, але те, що відомо про Луніна з відкритих джерел, не дає відповіді на ключове запитання: чи справді у нього можуть бути наведені безпосередні комунікаційні мости з високопоставленими військовослужбовцями, які могли б попросити його виступити зі зверненням до Путіна? Сам Лунін заявляє, що готовий відповісти на це питання лише на зустрічі face to face із кремлівським очільником.

Колишній спічрайтер Путіна, а нині «іноагент» на болотах, політолог Аббас Галлямов вважає, що ролик Луніна — це не стільки доказ вірогідного заколоту, скільки симптом невдоволення серед військових. За його словами, нещодавні закриті соцдослідження показують: найшвидше негатив до влади зростає саме в цьому середовищі. «Це найнегативніша група громадян. Вони лають і владу загалом, і Путіна зокрема. Той, мовляв, усе розвалив: саме тому російська армія виявилася технічно відсталою і мало для чого придатною» — зазначає Галлямов.

Портал Axios припускає, що ролик Луніна став вірусним не лише через загрозу «розгорнути зброю проти Кремля», а через те, що «на п’ятому році війни серед населення РФ поступово наростає втома від неї».

Принагідно зауважимо, що дещо раніше жанр відеозвернення до Путіна використала Вікторія Боня — відома блогерка із 13 млн підписників в інстаграмі. У ньому вона говорила, що кремлівський диктатор «багато не знає», бо губернатори та чиновники не розповідають йому про реальні проблеми в економіці та громадському житті. Її відео також зібрало мільйони переглядів та лайків.

Загалом, починаючи з 2022 року у мережі регулярно з’являються звернення путінських «визволителів», їхніх дружин та матерів до тамтешньої влади. При цьому зазвичай вони не вимагають зупинити війну, а просять забезпечити військовим постачання, покарати некомпетентних командирів, не відправляти людей з невиліковними пораненнями на фронт та штурми і т.п.

Цікавий нюанс: саме наприкінці червня три роки тому медіапростір заполонили повідомлення про заколот засновника ПВК «Вагнер» Євгена Пригожина. Він також записав кілька відеозвернень, вимагав «видати» йому тодішнього міністра оборони Шойгу та оголосив про збройний «марш справедливості» на Москву.

Після цього ні Пригожина, ні інших учасників маршу не було заарештовано, карної справи про спробу заколоту теж не було. Але рівно через два місяці, а саме 23 серпня 2023 року, літак, у якому знаходився Пригожин, розбився в Тверській області - всі, хто знаходився на борту, у тому числі засновник ПВК, загинули.

Невдовзі після «заколоту Пригожина» було заарештовано іншого популярного російського персонажа, який відкрито критикував владу — колишнього «міністра оборони ДНР» Ігоря Стрєлкова. Влітку того ж таки 2023-го він був узятий під варту, а згодом отримав чотири роки колонії у справі про заклики до екстремізму.

Тоді ж, влітку 2023 року, протокол про «дискредитацію армії» було складено на соратника Стрєлкова — відставного полковника ГРУ Володимира Квачкова. Після початку повномасштабної війни в Україні він підтримав саме вторгнення, але різко критикував Путіна та росМіноборони за те, як воно ведеться. У результаті на Квачкова почали виписувати штрафи, а росМВС виступило з вимогою переведення його під адміністративний нагляд. Не чекаючи рішення, Квачков нібито пішов «у піше паломництво російськими храмами та монастирями». З того часу його місцезнаходження невідоме.

Цілком очевидно, що за масштабом популярності і впливовості Луніна не можна порівняти, скажімо з тим же Пригожиним. Втім вельми і вельми показово, що його відеозвернення до Путіна завірусилося за лічені години, а це може свідчити про те, що тематичний кейс фронтового невдоволення рашистів тим, як саме ведеться війна, із вузько нішевого трансформується у масовий.

«Ходіння ходока до царя з проханням допомогти розібратися з проблемами в армії завершилася арештом. Путін мав ідеальний шанс показати на фоні проблем народу одну просту річ: «Цар хороший, а бояри погані». Цей сюжет тисячу разів рятував російську владу і міг врятувати знову. Але для такого фокуса потрібно вміти зустрічатися з людьми. Потрібно вміти говорити з ними просто і по-людськи. А для цього потрібна харизма і «яйця». Але якщо ти боягуз, який всього боїться, то тут сценарій не працює. Бо цар не справжній. І це не питання двійників Путіна. Це питання того, що Путін так і не став справжнім царем. Залишився дрібним, переляканим закомплексованим гебістом, який боїться всіх, включно зі своїм власним народом», - констатує політтехнолог, офіцер ЗСУ Віктор Таран.

Загалом експерти зазначають, що звернення Луніна є класичним прикладом російського архетипу «добрий цар і злі бояри». Воєнні злочинці та Z-патріоти щиро вірять, що Путін нібито перебуває в інформаційній ізоляції, не знає про реальні проблеми, хаос і знущання на фронті, і якщо йому «розплющити очі», він усе виправить. На переконання політологів, величезна кількість підтримуючих коментарів під відео Луніна від так званих «Z-блогерів» та пересічних мешканців країни-агресорки свідчить про суспільну ерозію, котра стає загрозою для кремлівського режиму.