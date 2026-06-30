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Культура

Від Таллінна до Ґіжицка: роман Костянтина Коверзнєва з'являється в бібліотеках Європи

Від Таллінна до Ґіжицка: роман Костянтина Коверзнєва з'являється в бібліотеках Європи

До фондів муніципальної бібліотеки польського міста Ґіжицко передали роман українського письменника Костянтина Коверзнєва «Останнє Різдво перед кінцем світу». Книжку бібліотеці подарувала громадська організація «Ґардарика», яка займається популяризацією сучасної української літератури в країнах Європи. Про це повідомляє онлайн-газета «ПолітАрена».

Роман, виданий луцьким видавництвом «Терен», уже представлений у низці європейських бібліотек. Його можна знайти у Таллінні, Риуґе, Ґрімстаді, Тронгеймі, Стокгольмі, Вестеросі, Єнчепінґу та Вісбю. Ініціатори проєкту називають поширення українських книжок за кордоном важливою складовою культурної дипломатії.

«Останнє Різдво перед кінцем світу» критики характеризують як психологічний роман воєнного часу, у якому поєднуються інтимна сімейна драма, документальна точність і постапокаліптична атмосфера. Події розгортаються навколо подружжя з передмістя Києва, яке зустрічає Різдво напередодні повномасштабного вторгнення Росії. Особисті конфлікти героїв поступово переплітаються з окупацією, війною та руйнуванням звичного життя.

Читачі та літературні оглядачі звертають увагу на сильну емоційну напругу твору та його багатошарову символіку. Одним із центральних художніх образів є картина Яна ван Ейка «Портрет подружжя Арнольфіні», яка у романі стає символом пам’яти, кохання та присутности минулого поруч із живими.

Поет Віталій Квітка назвав книгу «дуже несподіваною і водночас інтимною книгою про Вторгнення», відзначивши уважність автора до внутрішнього світу персонажів і особливостей чоловічої психології.

Рецензенти також наголошують, що Костянтин Коверзнєв не оминає найболючіших тем. У романі наявні сцени сексуального насильства, хаосу евакуації та морального виснаження суспільства напередодні російського вторгнення. Водночас критики підкреслюють, що твір не експлуатує тему травми, а досліджує, як людина намагається зберегти любов, пам’ять і гідність у момент руйнування звичного світу.

У громадській організації «Ґардарика» зазначають, що поява українських книжок у бібліотеках європейських країн має значення не лише для українських громад за кордоном, а й для утвердження української культури в міжнародному гуманітарному просторі.

Ґіжицко є найбільшим містом Мазурського поозер’я. Воно розташоване на вузькому перешийку між озерами Неґоцин і Кісайно, а завдяки численним озерам вважається одним із головних туристичних центрів реґіону.

Після примусової операції «Вісла» до Ґіжицка та навколишніх сіл насильно переселили частину українців із південно-східних реґіонів Польщі. У результаті в місті сформувалася численна українська громада, а також були створені греко-католицька та православна парафії.

Нині на території Мазур проживає значна кількість українців, які перебувають у Польщі під тимчасовим захистом. Станом на 2026 рік у країні постійно мешкає близько 1,5 мільйона громадян України, з яких понад 966 тисяч мають офіційний статус тимчасового захисту.

 Автор: Богдан Моримух

Теги:

ПольщароманКостянтин КоверзнєвОстаннє Різдво перед кінцем світуГО ҐардарикаҐардарикаҐіжицкоМазури
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