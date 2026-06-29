Павло Вовк, суддя Майдану та фігуранти НАБУ: скандальні клієнти партнерки адвоката Януковича Віталія Сердюка Ольги Просянюк

Поки колишній адвокат президента-втікача Віктора Януковича Віталій Сердюк залишається одним із найвідоміших представників адвокатського об’єднання «Авер Лекс», увагу привертає й юридична практика його партнерів. Відкриті судові реєстри свідчать, що серед клієнтів керуючої партнерки об’єднання Ольги Просянюк — колишній голова Окружного адміністративного суду Києва Павло Вовк, екссуддя, яку пов’язували зі справами Майдану, а також фігуранти антикорупційних проваджень.

Зокрема, у справі №727/1864/23 Ольга Просянюк представляла інтереси прокурора Максима Максимюка. Як випливає з матеріалів Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів, Максимюк фігурував у провадженні щодо одержання неправомірної вигоди.

Ще однією резонансною клієнткою адвокатки була колишня суддя Шевченківського районного суду Києва Олена Радчікова. Відповідно до рішення Вищої кваліфікаційної комісії суддів у справі №9901/541/18, її визнали такою, що не відповідає займаній посаді. У публічному просторі ім’я Радчікової також пов’язували з рішеннями щодо учасників Революції Гідності.

У справі №991/7940/21 Просянюк виступала захисницею одеського бізнесмена Володимира Галантерника. За даними НАБУ, він є одним із фігурантів справи щодо можливого заволодіння майном територіальної громади Одеси. Слідство оцінювало можливі збитки майже у 689 млн грн.

Не менш резонансною є справа колишнього голови Окружного адміністративного суду Києва Павла Вовка. У 2020 році Ольга Просянюк представляла його інтереси у Вищій раді правосуддя під час розгляду питання про відсторонення від здійснення правосуддя. Того ж року НАБУ повідомило Вовку про підозру у справі, відомій як «плівки ОАСК», а журналісти «Слідства.Інфо» присвятили окреме розслідування можливому впливу судді на українську судову систему.

Безумовно, адвокат має право представляти інтереси будь-якого клієнта незалежно від суспільного резонансу справи. Водночас концентрація серед клієнтів партнерки АО «Авер Лекс» осіб, чиї імена фігурували у справах Майдану, антикорупційних розслідуваннях та резонансних кримінальних провадженнях, привертає суспільну увагу.

Нагадаємо, старшим партнером АО «Авер Лекс» є Віталій Сердюк, який протягом багатьох років представляв інтереси президента-втікача Віктора Януковича у справах про державну зраду та інших кримінальних провадженнях після його втечі до Росії. Раніше журналісти також звертали увагу на професійні зв’язки Сердюка з адвокатом Валентином Рибіним, а також згадували його ім’я у матеріалах, присвячених діяльності бразильського бізнесмена Карлоса Фудзіями та проєкту Mining Express. Хоча самому Сердюку підозр у цих епізодах не повідомляли, його ім’я неодноразово фігурувало у журналістських розслідуваннях, що стосувалися резонансних кримінальних та санкційних історій.