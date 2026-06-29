﻿
Свiт

Польські депутати ЄП просувають резолюцію про «геноцид, вчинений УПА»

Польські депутати ЄП просувають резолюцію про «геноцид, вчинений УПА»

Депутат Європарламенту від польської опозиційної партії "Право і справедливість" (PiS) Пйотр Мюллер повідомив, що його політична група подала пропозицію провести в Європарламенті дебати та ухвалити резолюцію, присвячену вшануванню жертв Волинської трагедії. Про це він написав у соціальній мережі X.

За словами євродепутата, останні дії української влади, на його думку, негативно впливають на польсько-українські відносини. Він заявив, що це нібито підтверджує свідомий характер попередніх рішень Києва.

Мюллер також висловив сподівання, що польський політикум займатиме більш принципову позицію у відносинах з Україною.

"Допомагати, але й вимагати", – написав він.

Євродепутат повідомив, що його політична група запропонувала винести на розгляд Європарламенту питання проведення дебатів і ухвалення резолюції щодо вшанування пам'яті жертв, яких у Польщі називають жертвами "геноциду, вчиненого УПА".

На думку Мюллера, взаємини між європейськими державами мають будуватися на історичній правді, а українські політики, за його словами, повинні це враховувати.

Він також заявив, що нинішня позиція української сторони, на його переконання, може завдати шкоди довгостроковим інтересам самої України.

ForUA зазначає, нещодавно у Польщі повідомили про завершення другого етапу пошукових робіт на місці колишнього села Пужники на Тернопільщині, де шукали масові поховання поляків, загиблих під час Волинської трагедії.

 Автор: Сергій Ваха

Теги:

ПольщаЄвропарламентУПАгеноцидВолинська трагедія
Читайте нас у Google News
Читайте нас у Telegram

Читайте також

Після загибелі офіцера Баштового командування заперечує ненадання медичної допомоги
Надзвичайні події 29.06.2026 16:42:40
Після загибелі офіцера Баштового командування заперечує ненадання медичної допомоги
Читати
У РФ почали карати росіян за перепродаж бензину під час паливної кризи
Свiт 29.06.2026 16:11:04
У РФ почали карати росіян за перепродаж бензину під час паливної кризи
Читати
СБУ затримала ще вісьмох агентів рф
Війна 29.06.2026 15:52:20
СБУ затримала ще вісьмох агентів рф
Читати

Популярнi статтi