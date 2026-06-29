Польські депутати ЄП просувають резолюцію про «геноцид, вчинений УПА»

Депутат Європарламенту від польської опозиційної партії "Право і справедливість" (PiS) Пйотр Мюллер повідомив, що його політична група подала пропозицію провести в Європарламенті дебати та ухвалити резолюцію, присвячену вшануванню жертв Волинської трагедії. Про це він написав у соціальній мережі X.

За словами євродепутата, останні дії української влади, на його думку, негативно впливають на польсько-українські відносини. Він заявив, що це нібито підтверджує свідомий характер попередніх рішень Києва.

Мюллер також висловив сподівання, що польський політикум займатиме більш принципову позицію у відносинах з Україною.

"Допомагати, але й вимагати", – написав він.

Євродепутат повідомив, що його політична група запропонувала винести на розгляд Європарламенту питання проведення дебатів і ухвалення резолюції щодо вшанування пам'яті жертв, яких у Польщі називають жертвами "геноциду, вчиненого УПА".

На думку Мюллера, взаємини між європейськими державами мають будуватися на історичній правді, а українські політики, за його словами, повинні це враховувати.

Він також заявив, що нинішня позиція української сторони, на його переконання, може завдати шкоди довгостроковим інтересам самої України.

ForUA зазначає, нещодавно у Польщі повідомили про завершення другого етапу пошукових робіт на місці колишнього села Пужники на Тернопільщині, де шукали масові поховання поляків, загиблих під час Волинської трагедії.