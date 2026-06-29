Детективи затримали чинного нардепа

Правоохоронці затримали чинного народного депутата від "Слуги Народу" Сергія Кузьміних, який роками ігнорував судові засідання.

"Затримано чинного народного депутата України, який обвинувачується в одержанні неправомірної вигоди за сприяння приватним компаніям у перемозі в тендерах на постачання медичного обладнання на Житомирщині. Затримання відбулося детективами НАБУ на виконання ухвали Вищого антикорупційного суду у зв'язку із систематичною неявкою обвинуваченого в судові засідання", - повідомляє САП.

У 2022 році нардепа затримували через отримання хабаря, також він отримав підозру за зловживання впливом.

Остання його неявка в суд відбулась через відрядження до Іспанії.

Наразі посадовця доставили до ізолятора тимчасового тримання.

Розгляд клопотання прокурора САП про зміну запобіжного заходу для Кузьміних на тримання під вартою без визначення альтернативи у вигляді застави призначено на 29 червня на 11 годину.

Нардеп майже 4 роки неодноразово не приходив на судові засідання.

Він не прибув у судові засідання 29 жовтня 2025 року, 30 березня, 1 червня та 22 червня 2026 року. За дві з цих неявок суд застосував до обвинуваченого грошове стягнення.

Окремі неявки обвинувачений обґрунтовував закордонними службовими відрядженнями, що збігалися в часі з призначеними засіданнями суду.

Систематичне ухилення обвинуваченого від участі у судовому розгляді створило реальну загрозу затягування провадження.

Фото: САП.