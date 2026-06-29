Трамп вирішив збудувати найкраще поле для гольфу

Президент США Дональд Трамп заявив про плани розбудови існуючого гольф-корту у Вашингтоні неподалік Білого дому для перетворення його на найкращий у світі.

Трамп хоче реконструювати існуюче публічне гольф-поле у Вашингтоні East Potomac Golf Links, якому близько 100 років, повідомляє Reuters.

Він з'їздив на це місце разом із міністром внутрішніх справ та архітектором, який спеціалізується на інфраструктурі для гольфу.

"Було визначено, що у цьому фантастичному місці з видом на воду і пам’ятки столиці, ми збудуємо одне з найкращих гольфових полів з тих, що є будь-де у світі. Роботи над новим полем, яка відбудеться швидко, почнеться з 1 вересня", – заявив Трамп, додавши, що зараз там практично неможливо грати.

Загалом ідея Трампа щодо цього місця не є новою і вже була причиною позову громадської організації та двох громадян. Згодом адміністрація та громадська організація досягли компромісної домовленості.

Фото: abcnews.go.com.