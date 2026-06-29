﻿
Свiт

Трамп вирішив збудувати найкраще поле для гольфу

Трамп вирішив збудувати найкраще поле для гольфу

Президент США Дональд Трамп заявив про плани розбудови існуючого гольф-корту у Вашингтоні неподалік Білого дому для перетворення його на найкращий у світі.

Трамп хоче реконструювати існуюче публічне гольф-поле у Вашингтоні East Potomac Golf Links, якому близько 100 років, повідомляє Reuters.

Він з'їздив на це місце разом із міністром внутрішніх справ та архітектором, який спеціалізується на інфраструктурі для гольфу.

"Було визначено, що у цьому фантастичному місці з видом на воду і пам’ятки столиці, ми збудуємо одне з найкращих гольфових полів з тих, що є будь-де у світі. Роботи над новим полем, яка відбудеться швидко, почнеться з 1 вересня", – заявив Трамп, додавши, що зараз там практично неможливо грати.

Загалом ідея Трампа щодо цього місця не є новою і вже була причиною позову громадської організації та двох громадян. Згодом адміністрація та громадська організація досягли компромісної домовленості.

Фото: abcnews.go.com.

 Автор: Галина Роюк

Теги:

СШАТрампгольф
Читайте нас у Google News
Читайте нас у Telegram

Читайте також

Погода 29 червня: екстремальна спека накриє всю Україну
Суспiльство 29.06.2026 06:26:11
Погода 29 червня: екстремальна спека накриє всю Україну
Читати
Похоронні бюро Парижа переповнені на тлі рекордної спеки, – ЗМІ
Свiт 28.06.2026 12:32:42
Похоронні бюро Парижа переповнені на тлі рекордної спеки, – ЗМІ
Читати
Трамп може відмовитися від попередніх домовленостей із Кремлем, – Axios
Полiтика 28.06.2026 12:03:16
Трамп може відмовитися від попередніх домовленостей із Кремлем, – Axios
Читати

Популярнi статтi