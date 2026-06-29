В Україні за минулий тиждень різко зросла кількість загиблих на водоймах

За останній тиждень на водоймах України загинули 46 людей, серед них — 19 дітей, повідомили в ДСНС.

У службі зазначають, що за цими цифрами стоять людські трагедії, яких можна було б уникнути. Основними причинами загибелі називають нехтування правилами безпеки, купання у небезпечних місцях та відсутність належного нагляду за дітьми. Рятувальники наголошують, що навіть одна мить необережності на воді може мати фатальні наслідки.

ДСНС закликає громадян бути максимально уважними під час відпочинку біля водойм, не ігнорувати правила безпеки та стежити за дітьми.

Як повідомляло раніше ForUa, унаслідок удару по пляжу в Запоріжжі поранено шістьох людей.