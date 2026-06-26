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Силовики викрили ще 11 схем ухилення від служби в Україні

Силовики викрили ще 11 схем ухилення від служби в Україні

Служба безпеки спільно з Нацполіцією викрили 11 нових схем ухилення від мобілізації в армії у різних областях України. Організатори пропонували військовим уникнути призову за гроші — від 3,5 до 37 тис. доларів. Про це інформує пресслужба СБУ.

Серед поширених механізмів: підроблені медичні документи, фіктивне працевлаштування у закладах освіти чи підприємствах, незаконне "бронювання", а також переправлення чоловіків за кордон поза офіційними пунктами пропуску.

Зокрема, у Київській області викрили групу лікарів та колишніх посадовців, які оформлювали інвалідність здоровим чоловікам. 

Також у Хмельницькій області кадровик університету разом із сином фіктивно працевлаштовували ухилянтів. 

Окрім того, у Харкові начальник відділення шпиталю пропонував списання військових зі служби, а на Львівщині та Вінниччині діяли схеми з підробленими медичними висновками. 

На Закарпатті та Буковині було організовувано нелегальне переправлення через кордон, а в Черкасах керівники культурної установи фіктивно працевлаштовували призовників для "бронювання". 

Правоохоронці затримали організаторів схем, частині з них уже повідомили про підозру. Слідчі дії тривають, встановлюють інших причетних осіб. 

Як повідомляв ForUA, у Києві правоохоронці викрили нову корупційну схему з протиправного встановлення інвалідності за гроші. Вартість платної "послуги" становила від 25 до 30 тис. доларів.

 

 Автор: Сергій Ваха

Теги:

СБУухилянтиНацполіціякорупційні схеми
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