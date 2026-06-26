Україна знає, як деескалювати напругу у відносинах із Польщею - Сибіга

Україна готова до чесного, рівноправного та взаємовигідного партнерства з Польщею, попри нинішню кризу в двосторонніх відносинах. Про це заявив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга під час спілкування з журналістами після церемонії підняття кримськотатарського прапора біля МЗС.

За словами керівника української дипломатії, Київ і Варшава потребують один одного як у питаннях безпеки, так і на шляху до членства в Європейському Союзі.

«Безпека України – це також безпека Польщі. Це абсолютно очевидна парадигма», – наголосив міністр.

Сибіга зазначив, що участь української делегації на чолі з прем'єр-міністеркою у Конференції з відновлення України в Гданську засвідчує готовність Києва продовжувати діалог із польською стороною.

За його словами, між країнами залишаються відкритими дипломатичні канали зв'язку, тривають обговорення щодо подальших контактів і документів, які планують ухвалити сторони.

Міністр визнав, що нинішній стан українсько-польських відносин можна характеризувати як кризовий, однак наголосив на необхідності рухатися вперед.

«Ми знаємо, як стабілізувати ці відносини та деескалювати напругу там, де вона дійсно існує», – сказав він.

Сибіга також звернув увагу, що за останні півтора року Україна та Польща досягли помітного прогресу у врегулюванні складних, зокрема історичних, питань.

Очільник МЗС закликав відкласти емоції та пам'ятати, що загострення між Києвом і Варшавою грає на користь Росії.

«Історія свідчить, що складні сторінки взаємовідносин були між багатьма європейськими народами. Але будь-які негативні тенденції у відносинах між Україною та Польщею працюють на користь Москви», – підкреслив міністр.