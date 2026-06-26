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Поліція затримала поляка-ксенофоба, який скоїв напад на українця

Поліція затримала поляка-ксенофоба, який скоїв напад на українця

У польському місті Ґлівіце правоохоронці затримали 46-річного чоловіка, якого підозрюють у нападі з бейсбольною битою на громадянина України. За скоєне йому загрожує до п'яти років позбавлення волі.

Про це повідомила поліція Ґлівіце.

За даними слідства, інцидент стався 20 червня в одному з парків відпочинку. До групи українців підійшов місцевий житель, який, за версією правоохоронців, поводився агресивно та ображав їх через національність. Після цього українці попросили чоловіка залишити їх у спокої.

Однак згодом він повернувся, вже з бейсбольною битою та в балаклаві. Підозрюваний напав на одного з чоловіків і завдав йому тілесних ушкоджень. Потерпілим виявився 46-річний громадянин України.

Після нападу чоловік утік, однак невдовзі поліція встановила його особу та затримала. Правоохоронці також вилучили бейсбольну биту, якою, ймовірно, було скоєно напад.

За даними поліції, на момент затримання підозрюваний перебував у стані алкогольного сп'яніння.

Суд обрав для мешканця Ґлівіце запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на три місяці. Йому загрожує до п'яти років ув'язнення.

 Автор: Богдан Моримух

Теги:

Польщаполіціяксенофоб
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