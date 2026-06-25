Сирський: «На війні ініціативу або перехоплюєш, або віддаєш» — чому Україна формує нові бригади

Україна змушена створювати нові бригади, щоб гарантовано відбити можливий наступ на тлі загрози з боку Білорусі. Про це в коментарі LIGA.net розповів головнокомандувач Збройних Сил України Олександр Сирський.

За його словами, не досягнувши успіху на основних напрямках, ворог вирішив розширити ареал активних дій на півночі України. Згідно з планами окупантів, це має збільшити довжину лінії активного фронту на 160 кілометрів.

Сирський нагадав, що ворог переважає у кількості військових та озброєння. Саме тому, щоб відбити можливий наступ і втримати територію, Україні потрібні нові бригади.

«Ворог, до речі, скоригував свої плани й збирається цього року ще створити нові дивізії та п'ять бригад. Ми вимушені реагувати на такі дії. На війні ініціативу або перехоплюєш, або віддаєш. Третього не дано», — наголосив головнокомандувач.

Відповідаючи на питання, навіщо формувати нові бригади, а не поповнювати наявні, Сирський пояснив: збільшення чисельності бригади не подовжує ділянку фронту, на якій вона може діяти.

«Якщо збільшити чисельність бригади, від цього не збільшиться протяжність лінії фронту, на якій вона може застосовуватись», — сказав він.

Бригаду, за його словами, «не вийде розтягнути». Натомість збільшення чисельності подовжує її життєвий цикл як бойової одиниці — вона довше може виконувати завдання на визначеній ділянці, а не на ширшій території.

Головнокомандувач також звернув увагу, що змінилася сама специфіка лінії фронту: вона суттєво збільшилася у глибину.

«Тож, коли фронт росте вшир і вглиб, арифметика невблаганна: потрібні нові військові частини», — зазначив Сирський.

Він підсумував, що зволікання з формуванням нових частин обернеться втратами на фронті: «Можна заощадити на формуванні бригад сьогодні й заплатити територією завтра».