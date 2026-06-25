США заперечили існування будь-яких домовленостей із Росією після переговорів в Анкориджі

Державний секретар США Марко Рубіо заявив, що під час зустрічі президента Дональда Трампа та лідера Кремля Владіміра Путіна в Анкориджі на Алясці у серпні 2025 року не було укладено жодних угод щодо завершення війни Росії проти України.

Про це він сказав на брифінгу після зустрічі міністрів закордонних справ Ради співробітництва арабських держав Перської затоки.

Коментуючи заяви російських чиновників про нібито невиконання США «угод, укладених на Алясці», Рубіо наголосив, що жодних домовленостей сторони тоді не досягли.

«На Алясці не було жодної угоди. На Алясці була пропозиція. Але це ніколи не було угодою. Якби у нас була угода — війна б уже закінчилася», – заявив держсекретар США.

За його словами, президент Дональд Трамп і його адміністрація готові відігравати будь-яку конструктивну роль, яка допоможе завершити російсько-українську війну.

«Ця війна виснажує Європу, особливо Україну. Війна дедалі виснажує Росію. Тож, якщо ми готові зробити крок вперед і зіграти конструктивну роль, якщо вона для нас є, об'єднати сторони та довести цю війну до кінця, саме це президент намагався зробити вже півтора року. Але угоди на Алясці не було», – наголосив Рубіо.

Попри це, російські посадовці останніми місяцями неодноразово згадували так звану «угоду Анкориджа» або «домовленості в Анкориджі», представляючи їх як основу для припинення війни.

4 червня Владімір Путін назвав «рішення Анкориджу» базою для завершення війни проти України. Згодом його помічник Юрій Ушаков заявив, що «одна зі сторін виявилася неспроможною виконати домовленості, досягнуті в Анкориджі». А 23 червня Путін знову заявив, що «принципи Анкориджу» мають стати переговорною позицією Росії.

Зустріч Дональда Трампа і Владіміра Путіна відбулася 15 серпня 2025 року на військовій базі Елмендорф-Річардсон в Анкориджі. Лідери обговорювали війну Росії проти України та двосторонні відносини.

Переговори відбулися без участи президента України Володимира Зеленського та європейських лідерів. Тоді Зеленський назвав сам факт зустрічі «особистою перемогою Путіна», заявивши, що російський лідер не прагне миру, а намагається вийти з міжнародної ізоляції та домогтися послаблення санкційного тиску.

Після переговорів Трамп заявив, що «угоди немає, але досягнуто значного прогресу», а Путін висловив сподівання, що контакти зі США сприятимуть мирному врегулюванню. Заплановану зустріч делегацій у розширеному форматі тоді скасували.

Після завершення переговорів на Алясці Трамп провів телефонну розмову із Зеленським, а також із лідерами країн Європейського Союзу та НАТО.