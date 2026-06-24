Евакуація з прикордонних територій: До 1 вересня влада евакуює людей із 12 населених пунктів Чернігівщини

З 1 липня 2026 року у Чернігівській області розпочнеться обов’язкова евакуація населення прикордонних територій. Таке рішення ухвалила Рада оборони області на запит військових. Про це повідомив голова ОВА В’ячеслав Чаус.

За його інформацією, евакуація охопить 12 населених пунктів у чотирьох громадах:

Корюківська ТГ — Прибинь, Шишківка, Рудня;

Городнянська ТГ — Лемешівка, Мощенка;

Новгород-Сіверська ТГ — Воробʼївка, Камінь, Камʼянська Слобода, Карабани, Чайкине;

Семенівська ТГ — Газопровідне, Олександрівка.

Також надалі відбуваються заходи евакуації у семи селах, де її оголосили ще взимку: Гірськ, Берилівка, Бучки, Грем’яч, Будо-Воробʼївська, Костобобрів та Залізний Міст.

За даними влади, у цих селах досі проживає близько тисячі людей, серед них — 120 дітей.

Механізм вже визначили: жителів поінформують про місця збору, забезпечать транспорт та маршрути, а також умови для тимчасового проживання. Евакуацію мають намір завершити протягом двох місяців.