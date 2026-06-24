МОК розглядає зміни, які можуть полегшити росіянам повернення до спорту, – Reuters

Міжнародний олімпійський комітет (МОК) у середу, 25 червня, розгляне зміни до Олімпійської хартії, спрямовані на посилення політичного нейтралітету спорту. Ці кроки, на думку спостерігачів, можуть вплинути на майбутні рішення щодо участі російських спортсменів. Про це повідомляє Reuters.

Поправки посилять формулювання про те, що спорт має бути вільним від політичного втручання. Одна з них підкреслить роль МОК у забезпеченні нейтралітету «завжди вільного від урядового, культурного, суспільного чи економічного тиску».

МОК заявляє, що реформи покликані захистити спортсменів та змагання від зовнішнього впливу та запобігти використанню Олімпійських ігор у політичних цілях.

Однак критики кажуть, що ця пропозиція може послабити існуючі перешкоди для повного повернення Росії до міжнародного спорту.

Генеральний директор правозахисної групи Global Athlete Роб Келер заявив, що це ризикує підірвати олімпійський рух.

«Посил буде безпомилковим: війна, систематичний допінг та неодноразові порушення Олімпійської хартії більше не є перешкодами для повноцінної участі», – сказав він.

ForUA нагадує, що проти російських спортсменів запровадили санкції через допінговий скандал, пов'язаний із зимовими Олімпійськими іграми 2014 року в Сочі, тоді як МОК у 2022 році рекомендував відсторонити російських та білоруських спортсменів від змагань після вторгнення в Україну.

Відтоді олімпійська організація вжила поступових кроків до послаблення обмежень.

Минулого місяця МОК скасував усі обмеження для білоруських спортсменів, відкривши їм шлях до повернення до міжнародних змагань.

МОК заявив, що скасування обмежень не стосуватиметься російських спортсменів, однак зростають чутки про те, що аналогічне рішення може бути прийнято щодо Росії найближчими місяцями.