Держзрада та заволодіння державною нерухомістю: Ексзаступнику секретаря РНБО Сівковичу оголошено нову підозру

СБУ, ДБР та Офіс Генпрокурора задокументували нові епізоди протиправної діяльності колишнього заступника секретаря РНБО Володимира Сівковича. Слідство вважає, що він причетний до незаконного заволодіння недобудованим комплексом Республіканської клінічної лікарні та земельною ділянкою площею понад 21 га у Києві. Про це повідомляє СБУ.

За даними слідства, ексчиновник причетний до заволодіння недобудованим комплексом Республіканської клінічної лікарні та земельною ділянкою площею 21,36 га у Києві. Орієнтовна вартість об’єкта становить 300 млн грн.

Розслідування встановило, що упродовж 2006–2021 років Сівкович разом зі спільниками реалізовував шахрайську схему для заволодіння державною нерухомістю.

– Схема полягала у створенні штучної заборгованості замовнику будівництва лікарні, а потім у використанні цих боргів для заволодіння цілим майновим комплексом під час процедури банкрутства, – йдеться у повідомленні.

Слідчі з’ясували, що для реалізації схеми Сівкович залучив посадовців державного підприємства та підконтрольну йому організацію у Києві.

Підконтрольний підрядник уклав договір із державним підприємством-забудовником лікарні на коригування проєкту та завершення будівництва медичного комплексу на суму 30 млн грн.

Приватна компанія своїх зобов’язань не виконала, що призвело до накопичення боргів державного підрядника перед кредиторами.

Згодом учасники схеми продали афілійованому відомому забудовнику корпоративні права на проєктну організацію разом із правом вимоги створеної штучно заборгованості.

Після цього майновий комплекс лікарні був привласнений в обмін на погашення зазначеної суми.

Наразі у суді триває розгляд справи щодо повернення довгобуду у державну власність.

На підставі зібраних доказів Сівковичу та двом його бізнес-партнерам, які перебувають за межами України, повідомлено про підозру за кількома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 190 (шахрайство, вчинене в особливо великих розмірах організованою групою);

ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 209 (легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом, вчинене в особливо великих розмірах організованою групою);

ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 364 (організація, зловживання службовим становищем, що спричинило значні збитки).

Після проведення обшуків за місцями роботи та проживання фігурантів підозру також оголосили їхньому спільнику – юристу приватної компанії, яка брала участь у схемі на користь Сівковича.

Досудове розслідування триває. Правоохоронці вживають заходів для притягнення до відповідальності всіх причетних осіб.

Комплексні заходи проводилися під процесуальним керівництвом Офісу генерального прокурора.

ForUA нагадує, у лютому 2024 року колишньому заступнику секретаря РНБО Володимиру Сівковичу повідомили про чергову підозру у державній зраді за організацію в інтересах РФ провокації з побиттям учасників Студентського Майдану 30 листопада 2013 року.

У травні 2025 року правоохоронці скерували до суду обвинувальний акт щодо Сівковича та трьох співробітників ФСБ РФ.

Ексзаступнику секретаря РНБО інкримінували участь у злочинній організації та державну зраду (ч. 2 ст. 255, ч. 1 ст. 111 Кримінального кодексу України).

Фото: УНІАН