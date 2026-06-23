Трамп стає токсичним союзником для європейських правих напередодні виборів - Politico

Європейські праві політичні сили дедалі частіше дистанціюються від президента США Дональда Трампа, побоюючись, що його суперечливі заяви та рішення можуть негативно вплинути на їхні електоральні перспективи. Про це повідомляє видання Politico.

Як зазначає видання, ще донедавна підтримка Трампа сприймалася багатьма правими партіями Європи як підтвердження їхньої міжнародної ваги. Однак на тлі заяв американського президента щодо Ґренландії, його тарифної політики, війни з Іраном і зростання цін на енергоносії його популярність на континенті відчутно знизилася.

Напередодні виборів 2027 року в Італії, Франції та інших європейських країнах праві політики дедалі активніше переосмислюють переваги демонстративної близькости до Вашингтона.

За оцінкою Politico, дії американської адміністрації все частіше розглядають як чинник, здатний відштовхнути поміркованих виборців і створити додаткові політичні ризики для правих партій.

Одним із прикладів видання називає прем'єр-міністерку Італії Джорджу Мелоні, яка раніше вважалася близькою союзницею Трампа, однак згодом опинилася з ним у конфлікті після його заяв щодо її поведінки під час саміту G7.

Подібна тенденція спостерігається і в інших країнах Європи. У Франції лідер правої партії Жордан Барделла називає Трампа непередбачуваним і нестабільним політиком, а в Німеччині партія "Альтернатива для Німеччини" навіть закликала своїх прихильників обмежити поїздки до США.

Водночас соціологічні опитування свідчать, що виборці правих сил загалом ставляться до Трампа прихильніше, ніж решта європейців. Проте лише незначна частина з них вважає президента США справжнім "другом Європи".

За даними Politico, винятком поки залишається польський правий політичний табір, який і надалі підтримує тісні зв'язки з Дональдом Трампом.