Судноплавство через Ормузьку протоку різко пожвавилось

Інтенсивність судноплавства через Ормузьку протоку зростає: за останні 24 години стратегічним морським маршрутом пройшли щонайменше два десятки комерційних суден. Водночас у регіоні фіксується зменшення активності GPS-перешкод.

За останню добу з Перської затоки вийшли вісім танкерів і два вантажні судна. У зворотному напрямку до затоки зайшли ще вісім танкерів та шість вантажних суден, повідомляє CNN з посиланням на дані сервісу MarineTraffic.

Аналітики зазначають, що такі показники свідчать про поступове відновлення активності судноплавства. Для порівняння, у попередні місяці рух у протоці залишався обмеженим на тлі напруженості в регіоні.

Окремо повідомляється про зниження рівня GPS-перешкод у районі Ормузької протоки. Раніше там фіксувалися випадки підміни навігаційних сигналів, через що судна могли отримувати некоректні координати.

Зменшення перешкод останніми днями, за даними джерел, сприяло більш стабільному проходженню суден через один із ключових маршрутів світової торгівлі нафтою.

На тлі цього експерти відзначають, що ситуація в Ормузькій протоці поступово стабілізується, однак залишається залежною від геополітичних факторів, зокрема переговорів між США та Іраном.

Як повідомляло раніше ForUa, Трамп заявив, що протягом 60 днів дії режиму припинення вогню з Іраном за прохід через Ормузьку протоку не стягуватимуться жодні збори.