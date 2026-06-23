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Суспiльство

Погода 23 червня: спека посилюється

Погода 23 червня: спека посилюється

Сьогодні в Україні прогнозується нестійка погода. У більшості областей пройдуть короткочасні дощі з грозами, місцями можливі град та шквали.

За прогнозом синоптиків, в країні буде мінлива хмарність. Вдень у більшості регіонів, за винятком північних та північно-східних областей, очікуються помірні короткочасні дощі та грози. В окремих районах можливі град і шквали вітру швидкістю 15-20 м/с. На Закарпатті та Прикарпатті місцями прогнозують значні дощі.

Вітер переважно північно-західний, зі швидкістю 7-12 м/с. Температура повітря вдень становитиме +27...+32 градуси, у західних та північних областях буде дещо прохолодніше — +23...+28 градусів.

У Києві та області - мінлива хмарність без опадів. У столиці повітря прогріється до +26...+28 градусів, по області температура коливатиметься в межах +23...+28 градусів.

Як повідомляло раніше ForUa, рекордні температури очікуються вже цього літа.

 

 

 

 

 

 Автор: Тетяна Андрійко

Теги:

прогнозпогода 23 червняпогода в Києві
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