США підбили фінансовий підсумок конфлікту з Іраном

Військова операція США проти Ірану обійшлася американському Міністерству оборони приблизно у 40 млрд доларів. Такі попередні оцінки містяться в аналізі Центру стратегічних та міжнародних досліджень (CSIS), повідомляє CNN.

За підрахунками аналітиків, лише перші 100 годин бойових дій коштували Сполученим Штатам 3,7 млрд доларів. Уже на 12-й день конфлікту сукупні витрати зросли до близько 16,5 млрд доларів. Надалі щоденна вартість війни знизилася через скорочення інтенсивності ударів.

Загальна сума у 40 млрд доларів включає витрати на боєприпаси, втрату техніки та збитки, завдані військовим базам. Водночас у розрахунок не включені операційні витрати, які вже були передбачені в бюджеті Пентагону на 2026 рік, що перевищує 1 трлн доларів.

Крім Міністерства оборони, значні витрати через конфлікт понесли також Міністерство внутрішньої безпеки США та Міністерство у справах ветеранів. За оцінками, війна коштувала цим відомствам ще близько 1 млрд доларів.

Наслідки конфлікту відчули й американські споживачі. У період бойових дій середня ціна бензину в США зросла з менш ніж 3 доларів за галон до понад 4 доларів.

Дослідження вартості енергії, проведене Браунівським університетом, показало, що через війну кожне американське домогосподарство витратило в середньому на 253 долари більше, ніж за відсутності конфлікту.

Також війна вплинула на світовий енергетичний ринок. За даними компанії Kpler, через припинення видобутку нафти на Близькому Сході протягом чотирьох місяців світовий ринок недоотримав близько 1,15 млрд барелів нафти.

Останні дані Бюро статистики праці США свідчать, що інфляція в країні вперше за три роки перевищила 4%, зокрема через зростання цін на енергоносії.

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