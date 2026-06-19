Світові ціни на нафту різко пішли вниз

Світові ціни на нафту демонструють найсуттєвіше тижневе падіння за останні місяці після відновлення судноплавства через Ормузьку протоку. Причиною стало зниження геополітичних ризиків у регіоні та тимчасове послаблення напруженості між США та Іраном, повідомляє Bloomberg.

Ф’ючерси на нафту марки West Texas Intermediate (WTI) з поставкою у серпні знизилися до близько 75 доларів за барель, втративши понад 9% за тиждень. Водночас Brent опустилася нижче рівня 80 доларів за барель.

Падіння цін відбулося після того, як через Ормузьку протоку знову почали проходити судна, заблоковані раніше. Крім того, Кувейт заявив про намір збільшити обсяги видобутку нафти, що додатково посилило тиск на ринок.

Ормузька протока є ключовим енергетичним маршрутом світу, через який у звичайних умовах проходить близько 20% глобальних поставок нафти. Саме тому будь-які перебої в цьому регіоні традиційно призводять до різких коливань цін.

Після відновлення руху суден ринки відреагували зниженням цін, оскільки ризики дефіциту сировини тимчасово зменшилися.

Президент США Дональд Трамп прокоментував ситуацію, заявивши, що ринки позитивно реагують на падіння цін на нафту та зростання фондових індексів.

Водночас експерти попереджають, що стабілізація ситуації може бути поступовою. Повноцінне відновлення судноплавства потребує часу через можливу необхідність розмінування акваторії та відновлення логістичних маршрутів.

Генеральний директор судноплавної компанії D/S Norden Ян Ріндбо зазначив, що, попри відновлення руху, учасники ринку залишаються обережними через нестабільність у регіоні.

Як повідомляло раніше ForUa, прем’єр-міністр Пакистану Шехбаз Шариф повідомив про досягнення мирної угоди між Сполученими Штатами та Іраном, яка передбачає негайне та безстрокове припинення військових операцій.