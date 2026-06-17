Трамп заявив, що у Вашингтоні «розглянуть питання» ліцензування виробництва ракет для України

Президент США Дональд Трамп заявив про намір Вашингтону «розглянути питання» щодо надання Києву ліцензії на виробництво американських ракет на українській території. Відповідну заяву глави Білого дому цитує Clash Report.

За словами Трампа, українська сторона вже звернулася до США з таким проханням.

«Вони хотіли б це зробити, ми розглянемо це питання, вони запитували про це», — заявив американський лідер.

Водночас президент США утримався від прямих звинувачень російського диктатора Володимира Путіна у війні проти України. Таку поведінку пояснив тим, що намагається досягти врегулювання конфлікту.

«Я не хочу це коментувати, тому що намагаюся домогтися врегулювання. Це не полегшує завдання», — сказав Трамп.

Він також зауважив, що Сполучені Штати розглядають можливість введення нових санкцій проти РФ, проте рішення залежатиме від динаміки глобальних цін на нафту. Адміністрація уважно стежить за падінням вартості нафти, яка нині опустилась до 74–75 доларів за барель.

Раніше ЗМІ писали, що участь президента України Володимира Зеленського у саміті G7 у Франції знову привернула увагу Вашингтона до теми війни, хоча Трамп дав зрозуміти, що не вважає війну безпосередньо ключовою для США.

Як повідомляв ForUA, Зеленський заявив, що за підсумками саміту «Групи семи» у Франції Україна отримала низку домовленостей, які допоможуть посилити обороноздатність країни. Ключовими результатами зустрічі стали плани щодо зміцнення протиповітряної оборони, підтримка енергетичної системи та посилення міжнародного тиску на Росію.

Також ми писали, що Сполучені Штати мають намір сфокусуватися на ситуації в Україні після завершення конфлікту з Іраном.