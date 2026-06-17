На саміті в Анкарі не буде окремого засідання Ради Україна-НАТО, – Рютте

Під час саміту в турецькій Анкарі не відбудеться окремого засідання Ради Україна - НАТО. Про це заявив генсек НАТО Марк Рютте під час пресконференції у Брюсселі напередодні зустрічі міністрів оборони країн Організації Північноатлантичного договору, пише «Європейська правда».

За словами Рютте, під час саміту НАТО в Анкарі в президента України Володимира Зеленського запланований насичений графік зустрічей.

– Буде багато зустрічей, але не буде окремого засідання за участю всіх 32 лідерів. Відбудеться лише одна сесія за участю всіх 32 країн, – заявив він.

Рютте також згадав свій червневий візит до Києва, де за участю Зеленського пройшло засідання Ради Україна - НАТО на рівні послів. Він зізнався, що ця поїздка викликала в нього сильні емоції.

Тоді Зеленський наголосив, що нові системи Patriot і ракети до них надійдуть в Україну набагато раніше, ніж очікувалося до 2030 року, завдяки складній системі обміну.

Крім цього, нещодавно Зеленський заявив, що саміт G7 у Франції приніс важливі результати для України. За його словами, йдеться про додаткове посилення протиповітряної оборони, а пізніше відбудуться нові кроки для тиску на Росію.