Рютте заявив, що відставка Федорова не змінить стратегію України у війні

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що зміна міністра оборони України не вплине на стратегію Києва у війні проти Росії. Він також подякував Михайлу Федорову за співпрацю та висловив упевненість, що його наступник продовжить розпочатий курс.

Про це повідомляє агентство DPA.

«Кадрові зміни на посаді міністра оборони України не змінять стратегію щодо Росії», — заявив Рютте.

За його словами, Альянс очікує «безперервності» в роботі українського оборонного відомства. Генсек НАТО зазначив, що нині Збройні сили України діють на фронті значно ефективніше, ніж на початку року.

Водночас він наголосив, що російські війська просуваються дуже повільно, тоді як українська армія змогла провести контратаки на окремих ділянках фронту.

«У мене були добрі робочі стосунки з Михайлом Федоровим. Я бажаю йому всього найкращого, і його наступник, без сумніву, продовжить цей курс», — зазначив Рютте.

Окремо генеральний секретар НАТО прокоментував втрати російської армії. За його оцінкою, щомісяця Росія втрачає від 25 до 35 тисяч військових.

«Якщо ви — молодий росіянин, який роздумує над тим, чи приєднатися до військових дій, ви можете стати одним із тих приблизно 30 тисяч цього або наступного місяця», — сказав він, назвавши такі втрати трагедією для родин загиблих.

Рютте також відзначив, що Україна продовжує завдавати ударів по військових та промислових об'єктах на території Росії, зокрема по енергетичній інфраструктурі та підприємствах оборонного комплексу.

Раніше ефективну роботу Михайла Федорова на посаді міністра оборони також відзначили єврокомісар з питань оборони Андрюс Кубілюс та посол Європейського Союзу в Україні Катаріна Матернова, які подякували йому за співпрацю.