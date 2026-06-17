Федоров анонсував появу української балістики, здатної вражати цілі в Росії

Міністр оборони Михайло Федоров заявив, що створення української балістичної ракети може суттєво вплинути як на перебіг війни з Росією, так і на міжнародний статус України.

Про це він сказав в інтерв’ю ТСН.

За словами керівника Міноборони, поява власної балістичної зброї стане одним із найважливіших досягнень українського оборонно-промислового комплексу.

«Українська балістика змінить усе у цій війні. Вона змінить взагалі статус України у світі. Ми вже його багато разів змінювали. Це взагалі інша ліга», — наголосив Федоров.

Водночас міністр утримався від подробиць щодо характеристик перспективної ракети та термінів її розгортання, пояснивши це міркуваннями безпеки.

За його словами, будь-яке розкриття деталей може бути використане російською стороною. Тому він лише нагадав раніше озвучену позицію президента Володимира Зеленського про те, що українська балістика буде створена і застосовуватиметься для ударів по території Росії.

Коментуючи питання фінансування програми, Федоров запевнив, що наразі жодних фінансових труднощів для розробки вітчизняної балістичної ракети немає.

«Немає жодної проблеми фінансової з розробкою української балістики», — заявив міністр.

Розвиток української ракетної програми є одним із пріоритетів оборонного сектору. У 2025 році президент Володимир Зеленський повідомляв про проведення засідання Ставки верховного головнокомандувача, на якому окрему увагу приділили прискоренню робіт зі створення української балістичної ракети та розширенню національних ракетних можливостей.